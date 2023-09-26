نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ابن برشلونة".. ريال مدريد يرصد أولى صفقات يناير من داخل تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تخطط إدارة نادي ريال مدريد الإسباني في الفترة الحالية، لتدعيم العديد من مراكز الفريق، بعد طلب البرازيلي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للعملاق المدريدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان أنشيلوتي قد طلب، ضرورة التعاقد مع صفقة جديدة في مركز الظهير الأيسر الذي يعاني بقوة منذ الموسم الماضي داخل تشكيل الميرنجي.

- نجم تشيلسي على رادار الريال

وكشفت الصحف الإسبانية، أن مسؤولو الريال يضعون الإسباني مارك كوكوريلا، الظهير الأيسر لفريق تشيلسي الإنجليزي، على طاولة المفاوضات في انتقالات يناير المقبل، لتدعيم هذا المركز داخل تشكيل أنشيلوتي.

وتابعت الصحف، أن الظهير الإسباني يخطط للرحيل عن صفوف البلوز في الموسم الحالي، بعد خروجه من حسابات المدير الفني للفريق ماوريسيو بوكتينيو.

وكان كوكوريلا، قد أصبح أغلى صفقة للاعب إسباني داخل الدوري الإنجليزي، منذ وصوله إلى الفريق اللندني في المواسم الماضية.