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أحمد جودة - القاهرة - قرر عبد الله جورج، عضو مجلس الزمالك السابق، الاعتذار عن ترشحه في انتخابات القلعة البيضاء المزمع إقامتها يوم 20 أكتوبر أول المقبل.

ونشر جورج عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: السادة أعضاء الجمعية العمومية والجمهور العظيم، تتويجا لمعركة استمرت تسع سنوات تمت استعادة نادي الزمالك إلى ابنائه، منذ تم الإعلان عن إجراء الانتخابات حددت هدفا بعدم عودة أي من المجلس السابق أو اتباعه والمحسوبين عليه إلى المجلس المنتخب الجديد، والسعي لتكوين جبهه متماسكه من الشرفاء القادرين على قياده النادي إلى العهد الجديد.

عبدالله جورج يعلن انسحابه من سباق انتخابات الزمالك

وأضاف: تمكنت بتوفيق الله مع عدد من محبي النادي المخلصين من الجمع بين الكابتن حسين لبيب والكابتن أحمد سليمان في قائمة واحدة تجنبا لتفتيت الأصوات الانتخابية وترسيخا لمبدأ المصلحة العامة تفوق المصلحة الخاصة ثم تقدمت بأوراق ترشحي للانتخابات للتواجد بالقرب من الأحداث والمساهمه في إعادة النادي إلى الطريق الصحيح.

وواصل: منذ إعلاني دخول الإنتخابات لم تتوقف محاولات استقطابي لتكوين جبهة أو تحالف ضد القائمة الموحدة مما يتعارض مع اعلاء المصلحة العامة، ولذلك فأنني وبعد دراسة الموقف والتشاور مع عدد من القامات ومحبي النادي، ورغم أن المؤشرات كانت تؤكد قدرتي علي المنافسة الانتخابية والفوز بمقعد مجلس الادارة.. إلا أن الرأي ومن موقف القوة استقر على تقديم نموذج فعلي لتطبيق قيم الايثار وتوحيد الصف لأعلاء مصلحة النادي وجعل شعار الزمالك اولا حقيقه واقعه.

وأتم: اتخذت القرار بالاعتذار عن استكمال الانتخابات مع تقديم الدعم والتاييد الكامل للقائمة الموحدة كاملة برئاسة حسين لبيب لا سيما بعد مناقشه ودراسة افکارها وخطط عملها بحسبانها الاولى والأجدر لقيادة النادي.

واختتم: "اخيرا...انني اذا اسجد لله شكرا لما لمسته من حب ودعم اعضاء الجمعية العمومية منذ اعلان ترشحي للانتخابات، فأنني اعاهدهم ان ابقي ما احياني الله في خدمه النادي وجماهيره و اعضائه استمرار لمسيره العائله التي امتدت لعقود في حب نادي الزمالك والله ولي التوفيق".