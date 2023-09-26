نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك يشهد عودة "فتوح" وموقفه من اللحاق بمباراة أرتا سولار في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة، مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق في جزء من التقسيمة الفنية، ضمن الاستعدادات لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.



و تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الأخيرة وكانت عبارة عن آلام أسفل عضلات البطن.



-موقف فتوح من اللحاق بمباراة أرتا سولار



ويقوم الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني، بمشاركة اللاعب بشكل تدريجي في التقسيمة الفنية وفقا للبرنامج الموضوع له، ومن المقرر أن يتم حسم موقفه من اللقاء بمباراة بطل جيبوتي خلال الأيام المقبلة.



وخاض أحمد فتوح الفقرة التأهيلية والبدنية خلال المران صباح اليوم مع مجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من مواجهة المقاولون العرب أمس في مسابقة الدوري، وبعدها شارك في جزء من التقسيمة الفنية.



موعد مباراة الزمالك أمام أرتا سولار في إياب دور الـ 32 للكونفدرالية الإفريقية



ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق أرتا سولار الجيبوتي، يوم السبت المقبل الموافق 30 من شهر سبتمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.