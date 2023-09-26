نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة لـ"الفجر الرياضي": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في هذه الحالة فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الحالة التي يمكن من خلالها إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وكان الزمالك سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام المقاولون العرب، بهدف لكل فريق، ليصدر بعدها الفارس الأبيض بيانًا رسميًا طالب خلاله بإعادة المباراة بداعى حدوث أخطاء مؤثرة من جانب أمين عمر حكم اللقاء.

وقال مصدر داخل لجنة الحكام في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن ما يتردد في الساعات الأخيرة حول إمكانية إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب التى أقيمت أمس ضمن منافسات الأسبوع الثاني، غير صحيح ولن يحدث.

وتابع: "لا يمكن إعادة أى مباراة إلا إذا اعترف حكم اللقاء نفسه بتعمده إرتكاب الخطأ وتطبيق القانون وتأثير ذلك على نتيجة المباراة، وهو ما لم يحدث فى مباراة الزمالك والمقاولون العرب أمس ".

وكان أمين عمر، رفض احتساب ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك بعد استدعاء حكم غرفة الفيديو له، بالإضافة إلى إلغائه هدفا لصالح مصطفى شلبي بداعي التسلل.