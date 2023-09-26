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أحمد جودة - القاهرة -



تفعيلا لبروتوكول التعاون بين مجموعة أندية سيتي كلوب والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، استضاف سيتي كلوب العبور ندوة بعنوان "مصر بلا غرقى" بحضور الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب والكابتن طارق لبيب المدير الفني للسباحة بسيتي كلوب وأعضاء الجهاز الفني والعقيد أحمد أبو بكر مدير سيتي كلوب العبور.

سيتي كلوب يستضيف مبادرة "مصر بلا غرقي" في إطار التعاون مع اتحاد الغوص والانقاذ



وتسعى مجموعة أندية سيتى كلوب بالتعاون مع اتحاد الغوص والإنقاذ، لتنظيم البطولات والمسابقات بفروع أندية سيتى كلوب المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ما يُسهم في نشر هذا النوع من الرياضات البدنية وانتقاء الموهوبين فيها وفق معايير الاتحاد الدولي للعبة وتوفير دورات تدريبية لمنح رخص التدريب والانقاذ للعاملين بمجال الغوص والإنقاذ.

شارك في الندوة التي أقيمت بسيتى كلوب العبور من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، اللواء محمد أمين نائب رئيس الاتحاد والدكتور محمد ربيع المنسق العام للجنة الإنقاذ والدكتور حازم الروبي منسق عام مبادرة مصر بلا غرقى، وكل من فارس محمد ومحسن محمد المدربان الدوليان.

شهدت الندوة محاضرة نظرية لمنقذي حمامات سباحة سيتي كلوب عن الطرق الحديثة في الانقاذ بالإضافة إلى بيان عملي لأحدث طرق الإنقاذ المعتمدة، علاوة على محاضرة لسباحي الزعانف ومدربيهم عن أحدث طرق وبرامج التدريب وطرق الاستشفاء والتغذية.

شارك في فاعليات الندوة محمد مسعد ومحمود رضا عضوا الجهاز الفني لسباحة سيتي كلوب ومديرو حمامات السباحة ومشرفي الإنقاذ والمنفذين بفروع سيتي كلوب في طنطا وكفر الشيخ وبنها وشبين الكوم والعبور.

وفي نهاية الندوة حرص الكابتن أيمن صلاح واللواء محمد أمين على تكريم المشاركين بها، وتبادل الدروع التذكارية، وأكد الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس مجموعة سيتي كلوب على أن التعاون بين المجموعة والاتحاد سيتضمن عددًا من الأحداث المهمة ستقام مستقبلًا في إطار حرص سيتي كلوب على سلامة أبنائه الممارسين للرياضة وتدعيمهم وتثقيفهم وصولًا إلى بناء متكامل بما يجب أن يكون عليه رياضيو البطولة.