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أحمد جودة - القاهرة -



يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق ميرالكو بواتس الفلبيني في تمام الساعة 9.45 مساء على صالة الغرافة القطري، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة الدوحة الدولية التي تقام خلال الفترة من 25 لـ30 من شهر سبتمبر الجاري.

اليوم.. "سلة الزمالك" يواجه بطل الفلبين في بطولة الدوحة الدولية للسلة



وفاز "سلة الزمالك" أمس على الأهلي الليبي بنتيج 72 - 65 في اللقاء الذي جعهما ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.



وتقام بطولة الدوحة الدولية بمشاركة 8 أندية وهي؛ "الزمالك المصري- الحكمة اللبناني - بيروت فيرست اللبناني -الفتح المغربي- ميرالكو بواتس الفلبيني- دجلة العراقي-العربي الكويتي-الأهلي الليبي".



ويتواجد فريق "سلة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق؛ "الأهلي الليبي والعربي الكويتي وميرالكو بواتس الفلبيني".



ويشارك "سلة الزمالك" في البطولة بقائمة تضم كل من؛ وليد أحمد عبدالجواد وياسين ياسر عبدالوهاب وعلي أحمد عمر محمد وعمر هشام حسين وأحمد محمد انور عزب ومعاذ أيمن مصطفى وادهم اليدا وأحمد ياسر عبدالوهاب وأحمد محمد محمود إسماعيل وعلي مصطفى محمد حجازي ومحمد إبراهيم عبده وزياد أيمن.



ويتكون الجهاز الفني لـ "سلة الزمالك" من؛ أحمد مرعى مديرا فنيا، وياسر عبد الوهاب وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

