نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهت علاقته بالأولدترافورد.. مانشستر يونايتد يهدي اتحاد جدة صفقة من ذهب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية إنجليزية، مفاجأة كبرى حول اقتراب رحيل أحد نجوم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد توصية من المدير الفني الهولندي ايريك تين هاج.

وشهدت الفترة الأخيرة، صداما واسعا بين تين هاج، والجناح الهجومي جادو سانشو، والتي كانت سببا في إبعاد اللاعب عن التدريبات الجماعية للشياطين الحمر.

- سانشو يقترب من الاتحاد

ونشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أن مدرب مانشستر يونايتد، اتخذ قرار بمناقشة العروض المقدمة إلى نجم الفريق سانشو في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لبحث إمكانية رحيله.

وظهر العديد من الأندية المختلفة التي أبدت اهتماما كبيرا، بالتعاقد مع جناح المنتخب الإنجليزي، والذي جاء في مقدمتها بروسيا دورتموند الألماني، واتحاد جدة السعودي.

على جانب آخر، نجحت كتيبة تين تاج في تحقيق انتصارا غاليا أمام بيرنلي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023\2024، بهدف نظيف.