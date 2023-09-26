أحمد جودة - القاهرة - تشكيل جمهورية شبين وغزل المحلة في دوري المحترفين

تنطلق بعد قليل مباراة جمهورية شبين مع غزل المحلة في افتتاح مواجهات الفريقان بدوري المحترفين القسم الثاني أ.



وجاء تشكيل شبين مكون من أحمد المحرات وعماد حلمي ومحمد كالوشه ومحمد عبد المنعم ومحمد نجاتي ومحمد ابوطالب وغريب ياسر ومحمد حمدان وزياد الشيات ومؤمن محسن ومصطفى سمارة.

ويضم تشكيل المحلة كلا من..



عمرو الجزار ومحمد حجازي ومحمد جابر وعموري وأحمد فاروق وبودي ومحمود غالي ويوسف بيبو ومحمود غالي وأسامة خليل وعبده يحي.



البدلاء الحضري وأحمد مجدي وعبد الله بيكا وخالد الأخميمي ومحمود علاء ورجب مارو وتشارلز وأوشا.

ويدير اللقاء الحكم الاسيوطي جلال أحمد يعاونه وائل عاطف ومحمد سعيد وحكم رابع محمد طه.