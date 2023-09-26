نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. طاقم تحكيم غاني لمباراة الزمالك وأرتا سولار وعبدالله جورج ينسحب من سباق الانتخابات وزيدان يقترب من السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

نشرة منتصف اليوم

وتأتي نشرة منتصف اليوم وفق ما يلي:-

طاقم تحكيم غاني لإدارة مباراة الزمالك وأرتا سولار

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من غانا لإدارة مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي، المقرر لها مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2023-2024.

ويتكون طاقم التحكيم من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.

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عبدالله جورج يعلن انسحابه من سباق انتخابات الزمالك

قرر عبد الله جورج، عضو مجلس الزمالك السابق، الاعتذار عن ترشحه في انتخابات القلعة البيضاء المزمع إقامتها يوم 20 أكتوبر أول المقبل.

ونشر جورج عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: السادة أعضاء الجمعية العمومية والجمهور العظيم، تتويجا لمعركة استمرت تسع سنوات تمت استعادة نادي الزمالك إلى ابنائه، منذ تم الإعلان عن إجراء الانتخابات حددت هدفا بعدم عودة أي من المجلس السابق أو اتباعه والمحسوبين عليه إلى المجلس المنتخب الجديد، والسعي لتكوين جبهه متماسكه من الشرفاء القادرين على قياده النادي إلى العهد الجديد.

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زيدان قريب من تولي تدريب عملاق السعودية

يبدو أن الدوري السعودي لن يهدأ في ملف الانتدابات العالمية في الفترة الحالية، حيث يخطط أحد عمالقة الدوري السعودي في للتعاقد مع مدير فني عالمي من طراز رفيع.

وظهر مؤخرا اسم الفرنسي زين الدين زيدان، على طاولة فريق الهلال السعودي، حال رحيل المدرب الحالي خيسوس.