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تشكيل طنطا ورايه في دوري المحترفين

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل طنطا ورايه في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بعد قليل مباراة فريق طنطا ونظيره فريق راية في أولي لقاءات دوري القسم الثاني "المحترفين"  على ستاد طنطا


جاء تشكيل طنطا مكون من..

حراسة المرمى: أحمد ربيع

خط الدفاع: أحمد حسني، حسام الشرخه، أحمد علي، أسامة النجار

خط الوسط:حسام غالي، حسون محمد، عبدالرحمن الدح، محمد شيكا


خط الهجوم:محمد عاطف، ميدو جمال


بينما جاء تشكيل راية كالاتي


حراسة المرمى: محمد موسى

خط الدفاع:إبراهيم رجب، أحمد عبدالرحمن،رامز زيدان،محمد علاء


خط الوسط:أحمد عادل،محمدعادل،محمد السعيد،أحمد مصطفى


خط الهجوم:إبراهيم سيلمان،طه نادي


يدير تحكيم  اللقاء  الحكم:عمرو عابدين ويعاونه كلا من:"حكم أول محمد النحاس حكم ثاني كيرلس نزيه، حكم رابع هيثم عثمان

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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