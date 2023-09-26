نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة الأهلي.."فيفا" يفتح باب شراء تذاكر مباريات كأس العالم للأندية نسخة 2023 التي ستقام في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا طرح تذاكر مباريات بطولة كأس العالم للأندية وهي التي تقام في المملكة العربية السعودية نهاية شهر ديسمبر الجاري وبالتحديد خلال الفترة بين 12 إلى 22.

تذاكر مباريات كأس العالم للأندية نسخة 2023

وأعلن الفيفا عبر موقعه الرسمي طرح تذاكر مونديال الاندية قبل أكثر من شهرين على انطلاقة المسابقة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر سبتمبر.

وفي بيان رسمي كشف الفيفا عن أن التذاكر باتت متاحة أمام الجماهير الخاصة بالفرق السبعة المشاركة في البطولة وهي