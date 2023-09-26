نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عودة كريم بنزيما للمشاركة مع اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء من العاصمة السعودية الموعد المحتمل لعودة الدولي الفرنسي كريم بنزيما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة للمشاركة رفقة كتيبة نونو سبيرتو سانتو.

موعد عودة كريم بنزيما للمشاركة مع اتحاد جدة

وقالت صحيفة الرياضية السعودية أن الفائز بالكرة الذهبية الموسم الماضي قد تعرض لإصابة عضلية مفاجئة على مستوى الفخذ وهو ما يبعده عن مباراة الخلود ضمن دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأضافت الصحيفة أن بنزيما سوف يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا وهو ما يحتم عليه الغياب عن ثلاثة مباريات بدءً من لقاء الخلود المقرر لها اليوم الثلاثاء في كأس الملك، ثم لقاء الفيحاء، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، وسباهان أصفهان الإيراني، الإثنين، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.