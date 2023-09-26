نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليست صدفة.. التعليق الأول من مصطفى محمد على هدفه الرائع مع نانت الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق مصطفى محمد نجم فريق نانت الفرنسي ومنتخب مصر، إلى الهدف الرائع الذي أحرزه مؤخرا في مواجهة فريقه أمام لوريان الفرنسي في الدوري الفرنسي 2023\2024.

وساهم مصطفى محمد في فوز نانت بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أمام نظيره لوريان، بصاروخية من ضربة حرة مباشرة في شوط المباراة الثاني، من المواجهة التي شهدتها الجولة السادسة من البطولة.

- تعليق مصطفى محمد على هدف لوريان

قال مصطفى محمد عبر صفحة نانت الرسمية: "لا يوجد أمر يأتي بسهولة، الهدف الذي سجلته كنت أتدرب عليه في التدريبات بصفة مستمرة، وتدربت على ركلات الجزاء والتسديد من خارج منطقة الجزاء وهناك أشياء لا تأتي بالصدفة".

ويقدم المهاجم الدولي مستوى فني رائع مع فريق نانت منذ انتقاله في الموسم الماضي، حيث نجح هذا الموسم حتى الأن في إحراز 5 أهداف وصولا بالجولة السادسة كن البطولة.