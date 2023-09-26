تشكيل أهلي جدة الرسمي لمواجهة العين في كأس خادم الحرمين الشريفين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماتياس يايسله، المدير الفني لنادي أهلي جدة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة العين في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "مدينة الملك سعود الرياضية"، وذلك في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي والعين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة العين في كأس خادم الحرمين الشريفين

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بسام الحريجي، مريح ديميرال، روجر إيبانيز، سعد بالعبيد.

خط الوسط: فرانك كيسي، محمد المجحد، سميحان النابت.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو، جابري فيجا، فراس البريكان.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة الأهلي ضد العين في كأس الملك

تذاع مباراة الأهلي والعين مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق مشاري القرني.