نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سلة الزمالك" يواجه شباب مسلمين أرمنت في ثمن نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة بطولة كأس مصر لكرة السلة للموسم الجديد 2023 - 2024 التي أقيمت اليوم داخل قاعة المؤتمرات باستاد القاهرة عن مواجهة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك نظيره فريق شباب مسلمين أرمنت في الدور ثمن النهائي للبطولة.

سجل بطولات الزمالك في كأس مصر

وتوج الزمالك بالبطولة من قبل 12 مرة في المواسم التالية:

1974/1975

1978/1979

1979/1980

19980/1981

1990/1991

1996/1997

1997/1998

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2005/2006

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب وسمير جودة مدربين ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

