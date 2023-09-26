اتحاد التنس يعلن عن أولى البطولات الشهرية لدوري الناشئين

يُنظِّم الاتحاد العماني للتنس البطولة الشهرية الأولى للعام الحالي والتي من المقرر أن تقامَ على ملاعب التنس بمُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر خلال الفترة من 30 من شهر سبتمبر الحالي وحتى يوم 3 أكتوبر القادم بمشاركة لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية والمقيدين في الاتحاد العُماني للتنس من لاعبي الجاليات المقيمة في سلطنة عمان.

ويسعى الاتحاد العماني للتنس من خلال إقامة هذه البطولة إلى تفعيل نشاط اللعبة بين مختلف المراحل السنية لممارسي اللعبة، حيث تقام منافسات البطولة في الأعمار من 8 سنوات إلى 18 سنة يتنافس خلالها الجميع لحصد المراكز الأولى في هذه المسابقة.

وسوف تشهد البطولة إقامة منافسات للتنس المصغّر الذي أطلقه الاتحاد منذ فترة بهدف تفعيل فئة البراعم من أجل الاستمرارية حيث يعمل الاتحاد العماني الكثير على هذا المشروع من أجل نشر اللعبة بشكلٍ أكبر في الأندية المنتسبة للاتحاد.

ويشهد العام الحالي إقامة أربع منافسات في دَوْري الناشئين للبطولات الشهرية، حيث تستمر حتى نهاية العام الحالي.

وقال صدّيق الهاشمي الخبير الفني بالاتحاد العماني للتنس بأنَّ عودة البطولات الشهرية يأتي حرصًا من الاتحاد على تفعيل اللعبة بشكل أكبر وإيجاد أجواء تنافسية جميلة بين لاعبي المراحل السنية، سواء للاعبي المنتخبات الوطنية أو لاعبي الجاليات الذين يحرصون على المشاركة في مثل هذه البطولات وتخدم الكثير من الجوانب الفنية، وهناك مخرجات جيِّدة من مثل هذه البطولات بشكلٍ عام. وأضاف أنَّ البطولة سوف تشهد كذلك إقامة منافسات للتنس المصغر الذي يعوِّل الاتحاد عليه الكثير في توسيع قاعدة اللعبة، ونأمل أن يستفيدَ الجميع من هذه المشاركة والتي يتوقع لها أن يشارك بها مجموعة كبيرة من اللاعبين من مختلف الأعمار.