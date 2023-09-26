بدء دورة تأهيل حكام السباحة القصيرة بمجمع نـزوى الرياضي بمشاركة 25 حكما

نـزوى ــ من سالم بن عبدالله السالمي:

افتتحت أمس الأول بالمجمع الرياضي بنـزوى دورة تأهيل حكام السباحة القصيرة والتي نظمها الاتحاد العماني للسباحة بحضور مال الله بن مبروك البوسعيدي الأمين العام رئيس لجنة الحكام والمسابقات وسعيد المطروشي نائب رئيس لجنة الحكام والمسابقات وتستمر الدورة ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 25 حكما ويحاضر في الدورة الحكم الدولي هلال بن محمد الدغاري، حيث تتناول الدورة الجانب النظري والعملي واسترجاع قانون السباحة من الاتحاد الدولي والتحديثات الجديدة التي طرأت على القانون الحديث بجانب المناقشات وكيفية توزيع وإدارة المسابقات وكيفية احتساب وتوزيع النتائج للمتسابقين.

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