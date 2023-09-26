تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمواجهة الخلود في كأس الملك

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نونو سانتو، المدير الفني لنادي الخلود، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره الخلود في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "نادي الحزم"، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الاتحاد والخلود في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الخلود في كأس الملك

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: مدالله العليان، أحمد بامسعود، لويز فيليبي، حسن قادش.

خط الوسط: سلطان الفرحان، فابينيو تفاريس، مروان الصحفي، هارون كمارا.

خط الهجوم: رومارينيو دا سيلفا، صالح العمري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:- مارسيلو جروهي، نجولو كانتي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي، سويلم المنهالي، أسامة المرمش، طلال حاجي، فرحة الشمراني، تركي الجعدي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الخلود في كأس الملك

تذاع مباراة الاتحاد ضد الخلود مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات SSC، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق محمد حسين.

