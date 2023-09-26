تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة كريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد عن تشكيل الشياطين الحمر الرسمي لمواجهة نظيره فريق كريستال بالاس مساء اليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2023/2024.

وتقام أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة كريستال بالاس

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: دالوت - فاران - مجواير - امبرابط.

خط الوسط: كاسيميرو - ماونت - حنبعل- بيليستري.

خط الهجوم: جارناتشو - مارسيال.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس

وتنقل أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.