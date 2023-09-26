نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة الرسمي أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيخوض به مواجهة ريال مايوركا اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2024/2023.

تشكيل برشلونة أمام ريال مايوركا

ومن المقرر أن يدخل الفريق الكتالوني متسلحًا بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، أراوخو، مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: روميو، جافي، جوندوجان.

خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس، رافينيا.

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات اللقاء اليوم، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني في منطقة افريقيا والشرق الأوسط، وذلك عبر قناة bein sports hd 1.

والجدير بالذكر أن فريق برشلونة يدخل اللقاء وهو يحتل المركز الأول من ترتيب الليجا برصيد 16 نقطة، بينما يحتل فريق ريال مايوركا المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.