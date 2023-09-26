نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هالاند يواصل الحفاظ على الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عشاق الدوري الإنجليزي مباريات البريميرليج لمتابعة نجومهم المفضلين الذين يتنافسون على لقب هداف الدوري الإنجليزي في كل موسم.



فاز النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي بلقب هداف البريميرليج في الموسم الماضي برصيد ٣٦ هدف ومازل يحتل صدارة جدول الهدافين في الموسم الحالي برصيد ٨ أهداف.



تمكن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي كن زيادة رصيده من الأهداف حتى الآن، حيث نجح في تسجيل ثالث أهدافه ويطمح في زيادة رصيده من الأهداف والمنافسة على لقب الهداف في الموسم الحالي.



ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن.



١ - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - ٨ أهداف

٢ - سون هيونج مين - توتنهام - ٥ أهداف

٣ - براين مبيومو - برينتفورد - ٤ أهداف

٤ - إيفان فرجسون - برايتون - ٤ أهداف

٥ - جارود بوين - ويستهام يونايتد - ٤ أهداف

٦ - اودوسون إدوارد - كريستال بالاس - ٤ أهداف

٧ - ويلسون - نيوكاسل يونايتد - ٤ أهداف

٨ - بوكايو ساكا - آرسنال - ٣ أهداف

٩ - محمد صلاح - ليفربول - ٣ أهداف

١٠- داروين نونيز - ليفربول - ٣ أهداف