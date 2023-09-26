نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يضرب العين بثلاثية ويتأهل إلى دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز أمام نظيره العين بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "مدينة الملك سعود الرياضية"، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الملك.

أحداث مباراة الأهلي والعين في كأس خادم الحرمين الشريفين

سجل فراس البريكان أول أهداف اللقاء لصالح الأهلي في الدقيقة 23، بعد تمريرة بالخطأ من لاعب العين ليستغلها البريكان بتسديدة يسارية أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 29، بعد تمريرة رائعة من جابري فيجا إلى زميله فراس البريكان الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد الكرة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز سميحان النابت التقدم بالهدف الثالث لصالح الأهلي في الدقيقة 39، بعد تمريرة رائعة من روبيرتو فيرمينو إلى زميله النابت الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ورواغ الحارس ثم سدد الكرة لتسكن الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وقلص أيلتون جورجي سانتوس الفارق لصالح العين في الدقيقة 82، بعد عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها سانتوس برأسية رائعة، سكنت الشباك على يسار الحارس إدوارد ميندي.

وأحرز أيلتون جورجي سانتوس الهدف الثاني لصالح العين والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 7+90، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء الأهلي، نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها سانتوس برأسية، ارتطمت بمدافع الأهلي وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.