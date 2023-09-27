نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعيوف يقود الاتحاد إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الخلود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز أمام نظيره الخلود بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "نادي الحزم"، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الملك.

أحداث مباراة الاتحاد والخلود في كأس الملك

سجل روبرتو دياز لاعب الخلود بالخطأ في مرماه الهدف الأول لصالح الاتحاد في الدقيقة 19، بعد عرضية أرضية من صالح العمري من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بقدم دياز وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل مارايانو فاسكيز لصالح فريقه الخلود في الدقيقة 40، بعد عرضية من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها مدافع الاتحاد أحمد بامسعود بفخذه الأيسر ليأتي من خلفه فاسكيز ويسدد كرة رائعة بقدمه اليسرى، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ومنع القائم الأيسر للحارس عبد الله المعيوف الهدف الثاني لصالح الخلود في الدقيقة 51 بعد انطلاقة سريعة من أحمد ياسين من جهة اليمين أنهاها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى ومرت إلى خارج الملعب.

وانتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليتجه اللقاء إلى الأشواط الإضافية.

ولم تسفر الأشواط الإضافية عن أهداف لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للعميد بالفوز بنتيجة 7-6، وتصدى عبد الله المعيوف لـ3 ركلات جزاء.