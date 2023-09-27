تعرف على موقف ميسي وألبا من المشاركة في نهائي كأس أمريكا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف تاتا مارتينو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي، موقف الثنائي ليونيل ميسي جوردي ألبا من المشاركة في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة.

موقف ميسي وألبا من المشاركة في نهائي كأس أمريكا

ويواجه إنتر ميامي نظيره هيوستن دينامو، فجر الخميس المقبل، في نهائي كأس أمريكا، وغاب ميسي عن مباراة إنتر ميامي الماضية أمام أورلاندو سيتي، في بطولة الدوري الأمريكي، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة تورونتو.

وقال تاتا مارتينو في تصريحات نشرتها شبكة "جول" العالمية: من الصعب مشاركة جوردي ألبا، ولكن بالنسبة لـ ميسي سننتظر حتى الغد".

وأضاف: "نحن نتفهم الرغبة في معرفة الأمر، لكن ليس لدينا مشكلة، لو لم يكن ميسي، لما سألت وسائل الإعلام عنه".

وواصل: "لا شيء له علاقة بعملية جراحية، لذا لا، انسَ ذلك، علينا أن نفكر في المدة التي يجب أن يتوقف فيها اللاعب عن اللعب لمباراة أخرى".

وأختتم: "إذا لم تكن مباراة نهائية، فلن نخاطر، هذه مباراة نهائية وقد تجلب لك اللقب، قد يستغرق الأمر 90 أو 120 دقيقة، لكن إذا كانت مباراة أخرى فلن نخاطر به".