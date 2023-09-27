أرتيتا يعلن غياب 4 لاعبين عن أرسنال في مباراة برينتفورد بكأس كاراباو

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، عن غياب 4 لاعبين دفعة واحدة، عن المباراة القادمة أمام نظيره فريق برينتفورد، وذلك في إطار منافسات بطولة كأس كاراباو.

موعد مباراة أرسنال ضد برينتفورد في كأس كاراباو

ومن المقرر أن يواجه فريق أرسنال نظيره برينتفورد، مساء غدا الأربعاء الموافق 27 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أرتيتا يعلن غياب 4 لاعبين عن أرسنال

وكشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، عن غياب كلا من ديكلان رايس، وساكا، بالإضافة إلى تروسارد، ومارتينيلي، وذلك بسبب تعرضهم للإصابة، وخضوعهم إلى برنامج تأهيلي

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