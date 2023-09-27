نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قُضي الأمر.. القرار الأخير في إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد مراد رئيس تقنية الفيديو السابق، أن المحادثات التي تتم بين غرفة الفار وحكم المباراة، لا يتم إذاعتها للجمهور ولكن يتم إتخاذها للتدريب، من أجل دراستها حتى يتم التعلم من الأخطاء.

القرار الأخير في إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتابع مراد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" عبر قناة النهار: "في بطولة العالم للأندية والحكم وهو راجع من شاشة المراجعه كان لشرح قراره، وليس للتحدث بهذه الطريقة مع حكم الفيديو".

وأضاف سيد مراد: "مباراة الزمالك والمقاولون العرب، شهدت بالفعل خطأ قانوني بعد نقاش أمين عمر مع محمد عادل حكم تقنية الفيديو، وأكد له أنه غير مقتنع، وبالتالي هذا الأمر غير صحيح لأن حكم الفيديو يقدم له دليل قاطع، وحكم الساحة لم يرد عليه بسند حقيقي، ولكن تقرير المباراة إذا لم يحمل وقوعه في خطأ قانوني لن يتم إعادة المباراة نهائيًا".

واختتم: "قرارات الحكام نهائية ولا يمكن الطعن عليها، ولا يمكن إعادة المباراة، إلا إذا اعترف الحكم في كتابة تقريره أنه أخطأ في المباراة، وهو لم يحدث"