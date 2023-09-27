نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي القلب والعشق.. بدر بانون ينخرط في الرجاء المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدولي المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي الأسبق ونادي قطر القطري، انخراطه في نادي الرجاء الرياضي المغربي.

بدر بانون ينخرط في الرجاء المغربي

وكتب بانون عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: يشرفني ويسعدني اليوم أن أعلن عن إتمام إجراءات إنخراطي بنادي القلب والعشق، فريقي الكبير الرجاء الرياضي، الفريق الذي أعطاني الكثير وأوصل بدر لما هو عليه اليوم.

وأضاف: أتمنى أن أقدم كل ما بوسعي في المستقبل من أجل تقديم الإضافة ومساندة الفريق وكل مكوناته نحو الأفضل بحول الله وقوته، الرجاء يحتاج لنا جميعا من أجل العودة إلى سكته الصحيحة.

بدر بانون على انستجرام

ويعتبر بانون من ناشئي الرجاء المغربي، قبل أن يرحل نحو المارد الأحمر خلال صيف 2020، وقضى موسمين فقط لينتقل إلى قطر القطري.