نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معسكر مغلق 4 أكتوبر المقبل لمنتخب مصر للشابات إستعدادًا لـ "ساو تومي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد كمال مدير فني منتخب مصر للشابات تحت 20 عام على أن منتخبنا الوطني للشابات على أتم الإستعداد لمواجهة ساو تومي بعد الإطمئنان على مستوى اللاعبات والوقوف على القوام الأساسي لمنتخب الشابات بعد التجربة الودية الأخيرة أمام منتخب المغرب والتي فاز بها منتخب مصر على نظيره المغربي في المباراتين الوديتين الأولي بنتيجة 3-1 والثانية بنتيجة 1-0.

معسكر مغلق لمنتخب مصر للشابات

ويستضيف منتخب مصر لكرة القدم للشابات تحت 20 عام نظيره منتخب ساو تومي يوم 8 أكتوبر المقبل في ذهاب تصفيات كأس العالم للشابات تحت 20 عام وتقام المباراة في ستاد الأسكندرية، ذلك على أن تقام مباراة الإياب يوم 13 أكتوبر في ساو تومي.

وأضاف محمد كمال خلال تصريحه لـ "الفجر" أن الجهاز الفني عمل على دمج لاعبات منتخب مصر الأول للسيدات مع بعض لاعبات منتخب مصر للشابات تحت 20 عام أثناء مواجهة منتخب جنوب السودان لاكتساب الثقة لشابات منتخب مصر تحت 20 عام.

ومن المقرر أنه في حالة تأهل منتخب مصر للشابات تحت 20 عام من الدور التمهيدي سيواجه الفائز من كلًا من الكونغو وناميبيا في الدور التالي لحسم بطاقة الصعود لمونديال الشابات تحت 20 عام.

و كان قد أعلن الاتحاد الأفريقي عن موعد مباريات التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم النسائية تحت 20 عاما بمشاركة 35 منتخبًا في القارة السمراء، وهم: مصر، الجزائر، أنغولا، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، تشاد، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، غينيا الاستوائية، إسواتيني، إثيوبيا، الغابون، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، ليبيا، مالي، المغرب، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا ساو تومي، السنغال، جنوب إفريقيا، تنزانيا، توغو، أوغندا، زامبيا.