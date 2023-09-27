الأهلي يحصن الشناوي بقرار جديد

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أحمد جودة - القاهرة - اتخذ مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرارًا هامًا من أجل الحفاظ على خدمات محمد الشاوي حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يحصن الشناوي

وكان الشناوي قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية، إلا أنه قرر الاستمرار مع المارد الأحمر هذا الموسم.

وتطارد بعض الأندية السعودية، الحارس الدولي من أجل الحصول على توقيعه والظفر بخدماته سواء في فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة، مقابل الحصول على عقد مادي ضخم.

وقرر النادي الأهلي، تعديل راتب محمد الشناوي ورفع قيمته من أجل تعويضه عن تلك العروض والإبقاء على خدماته خلال الفترة المقبلة، داخل ملعب التتش.

ويتقاضى الشناوي مبلغ 12 مليون جنيه سنويًا في الوقت الحالي، حيث ينوي المارد الأحمر رفع القيمة إلى ما يقارب من 16 مليون جنيه في الموسم الواحد.

ويستعد الحارس مع فريقه في الوقت الحالي لمواجهة سانت جورج الإثيوبي، يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز ذهابًا بثلاثية دون رد.