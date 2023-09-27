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أحمد جودة - القاهرة - سيد عبد الحفيظ يكشف عن سبب ترك العمل بالنادي الأهلي وحقيقة ترشحه لانتخابات الأهلي المقبلة

بعد رحيله عن الأهلي وظهوره الإعلامي الأول سيد عبد الحفيظ يكشف عن سبب مغادرة للنادي.

حل الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة السابق بالنادي الأهلي ضيفًا مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، على قناة "mbc " مصر عبر برنامج "اللعيب".

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ويعد هذا هو الظهور الأول للكابتن سيد عبد الحفيظ بعد أن رحل عن منصب مدير الكورة بالنادي الأهلي بعد موسم تاريخي توج به الفريق ب 5 بطولات، وبعد مسيرة حافلة مع الفريق استمرت لمدة 12 عام.

وتحدث سيد عبد الحفيظ عن العديد من الأمور التي تخص النادي الأهلي، والكورة المصرية بشكل عام، وفيما سنستعرض لكم أبرز تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ خلال السطور التالية.

أسباب الرحيل عن الفريق

الكابتن سيد عبد الحفيظ

وكشف سيد عبد الحفيظ إلى أنه يحترم كافة المسؤولين المتواجدين داخل النادي سواء كان متواجد مع الفريق أم لا، مشيرًا إلى أنه هناك بعض الأمور الخاصة التي لايجب الإفصاح عنها وأنه يحترم الكل.

الإبلاغ بالرحيل

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه أُبلغ بالقرار يوم الجمعة الموافق 4 أغسطس 2023، بعد انتهاء مباراة المصري والموسم الماضي، عبر لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

وأوضح إلى أن ما احزنه هو أنه تم أبلغه بالرحيل في الجلسة التي جمعته مع لجنة التخطيط وقتها، ولم يتم إبلاغه قبلها، وأوضح بأن رحيله ليس مرتبط برحيل شخص معين من نادي الزمالك.

وكشف عبد الحفيظ إلى أنه لم يصدم من القرار حيث كان يعلم أنه لا بد أن يأتي يوم للرحيل مهما طال الوقت، وأشار إلى أنه كان يتوقع القرار قبلها، وأوضح أن خطبه الجمعة في هذا اليوم قبل معرفة القرار كانت تحت عنوان "لعله خيرًا " وهو ما جعله مرتاح للقرار.

الكابتن حسام غالي

بعد رحيله عن الأهلي وظهوره الإعلامي الأول سيد عبد الحفيظ يكشف عن سبب مغادرة للنادي وحقيقة ترشحه لانتخابات الأهلي المقبلة

وأكد سيد عبد الحفيظ إلى أنه يحترم قرارات اللجنة مهما كان من اتخذ القرار برحيله، مشيرًا إلى أن الكابتن حسام غالي هو أحد أعضاء هذه اللجنة وهو يحترم قرارها، ولاتوجد خلافات معه مشيرًا إلى أن العمل كان لمصلحة النادي الأهلي وليس لأشخاص بأعينهم، وأشار إلى أنه كان هناك احترام متبادل بينهم، وكان هناك مساحة تعامل بينهم ولا توجد أي خلافات.

ونفي الكابتن سيد عبد الحفيظ الأقوال التي تدور حول أن النجومية التي وصل إليها هي السبب في الإقالة، مشيرًا إلى أنه يعد جزء من منظومة النادي الأهلي.

العمل الإداري

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه بدأ العمل الإداري مبكرًا بعد تعرضه للإصابات بشكل مستمر، وتدرج في السلم الإداري، وعمل في مناصب عديدة حتى وصل إلى منصب مدير الكورة بالنادي الأهلي، حيث بدأ العمل كمدير فرع بالمنصورة، ثم نائب المدير في فريق بيلبيس والمنصورة، ثم وصل إلى منصب مدير الكورة بالنادي الأهلي.

رسالة هامة

ووجهة الكابتن سيد عبد الحفيظ رسالة هامة إلى الكابتن خالد بيو مدير الكورة الحالي، وأوضح إلى أنه على استعداد تام للتواصل معه في أي وقت، حيث تم التواصل بينهم حتى الآن أكثر من مرة.

مناصب جديدة

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه لم يخرج من النادي الأهلي حتى يعود إليه، وأنه على أتم الاستعداد للعمل في أي مكان داخل النادي الأهلي، ولكن وجوده في الوقت الحالي يمثل بعض الضغط على بعض الأشخاص، ولذلك فضل الإبتعاد في الوقت الحالي.

انتخابات الاهلي

وأوضح سيد عبد الحفيظ إلى أنه لايعلم حتى الآن هل سيدخل انتخابات الأهلي أم لا، ولاتوجد له أي نيه للترشح على منصب رئيس النادي خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى يتوجه بالشكر لكافة العاملين بالنادي، بداية من رئيس النادي وحتى أصغر عامل بالنادي.

إمام عاشور

وأوضح عبد الحفيظ إلى أنه ينتظر المزيد من اللاعب خلال الفترة المقبلة، حيث يمتلك إمكانيات كبيرة ولم يظهرها حتى الآن.

الخطوة المقبلة

بعد رحيله عن الأهلي وظهوره الإعلامي الأول سيد عبد الحفيظ يكشف عن سبب مغادرة للنادي وحقيقة ترشحه لانتخابات الأهلي المقبلة

وأشار سيد عبد الحفيظ إلى أنه غير ميال للاتجاه الإعلامي في الوقت الحالي، ولكنه لم يغيب عن المشهد الإعلامي وسيظهر في أوقات معينه.

وأوضح عبد الحفيظ إلى أن أكثر الأشياء الممتعة له والتي يحب الفرجه عليها باستمرار هي أخر عشر من مباراة نهائي القرن، وهدف عبد المنعم في ماتش الوداد الأخير، والأفلام القديمة، وتصريحات محمد مجدي قفشة.

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دوري السوبر الأفريقي

دوري السوبر الأفريقي

وكان قد كشف الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي عن إذاعة مباريات دوري السوبر الأفريقي على قنوات أبو ظبي الرياضية مجانًا، حيث سيتواجد الكابتن سيد عبد الحفيظ لتحليل مباريات البطولة التي سيشارك فيها النادي الأهلي، والتي تقام للمرة الأولى، وسيلعب الأهلي مباراة الافتتاح أمام سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر المقبل.