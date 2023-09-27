نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة رحيله من الأهلي (شاهد الفيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق لفريق النادي الأهلي، مفاجأة مدوية حول أسباب رحيله وكواليس القرار المفاجئ بعد تواجده داخل جدران النادي الأهلي لمدة وصلت 13 عاما.

واتخذت لجنة التخطيط داخل القلعة الحمراء، قرارا بتعيين خالد بيبو في منصب مدير الكرة خلفا لعبد الحفيظ.

عبد الحفيظ يكشف أسباب رحيله عن الأهلي

وصرح عبد الحفيظ عبر شاشة قناة ام بي سي مصر مع مهيب عبد الهادي مقدم برنامج (اللعيب):" بعد عملي في النادي الأهلي كل هذه السنوات تعلمت أن ما لت يجب عليك قوله ونت مسئول لا بد أن تلتزم به بعد رحيلك".

وتابعت:" كابتن الخطيب أبلغني بقرار رحيلي عن الفريق، ولن أبوح بما حدث في المكالمة مع رئيس النادي، مهما حدث ولجنة التخطيط مجتمعا بالخطيب مع زكريا ناصف وحسام غالي قرروا رحيلي".

وتستعد كتيبة السويسري مارسيل لخوض مواجهة الإياب أمام نظيره سان جورج الأثيوبي، في دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، بعد الفوز ذهابا بثلاثية نظيفة.