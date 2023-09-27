تين هاج يعلق على مشاركة أمرابط الأولى مع مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

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أحمد جودة - القاهرة - علق المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على فوز فريقه أمام نظيره فريق كريستال بالاس في كأس رابطة للمحترفين، وعلى مشاركة المغربي سفيان أمرابط الأولى.

تين هاج يعلق على مشاركة أمرابط

وقال تين هاج في تصريحات لقناة بي بي سي البريطانية:" ليلة رائعة، ليلة جيدة والمزيد قادم، لطالما كانت الروح موجودة دائمًا مع هذا الفريق ولايزال هناك كثير في المستقبل ".

وعن ماجواير أكد: " كان صلبًا في مباراة الليلة، سانشو ؟ لا أتحدث عن لاعبين غير متاحين لي والأمر متروك له، لن تجد فرصة معي بل يجب أن تكون جديرًا بالفرصة".

وأوضح عن التونسي حنبعل:" يجب على هؤلاء الشباب أن يقدموا كل ما لديهم في التدريبات وفي يونايتد لكي يتحصل على فرصة، يجب أن تستحقها وهذا ما فعلوه".

وحول جارناتشو قال:" لم تكن مساهمته كافية ضد ولفرهامبتون وتوتنهام، لكنه قدم أداء جيد، نرى أنه دائمًا يشكل تهديد في المباريات حتى عندما لا يلعب بشكل جيد، كان لدينا العديد من اللاعبين الشباب ويمكنك ترى كيف يتطورون معي، يجب أن تستحق فرصتك وتقدم كل ما لديك".

وعن كاسميرو قال تين هاج :" إنه لاعب رائع ويقدم الكثير لنا، مارسيال ؟ قام بإنهاء رائع وسيمنحه الثقة وسعيد جدًا وراضي عن أدائه:"

وأختتم تين هاج حديثه عن سفيان أمرابط: " كانت أول مباراة له، قام بعمله، كما قلت قبل المباراة، إنه من نوعية اللاعبين التي ستلعب حيث يحتاجه الفريق وسيقدم كل ما لديه وهذا ما رأيناه اليوم".