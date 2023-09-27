سيد عبد الحفيظ يكشف مواقف مؤثرة له بعد الرحيل عن الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواقف مؤثرة له بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

سيد عبد الحفيظ يكشف عن مواقف مؤثرة

وكان سيد عبد الحفيظ قد رحل قبل فترة قصيرة عن النادي الأهلي، وتم تعيين خالد بيبو بدلًا منه في منصب مدير الكرة.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج اللعيب: "كان عندي ناس شغالين في البيت، روحت عند محل سندوتشات اجيب أكل، فقابلت شخص هناك وأول ما شافني قعد يحضن فيا، أثرت فيا جدًا اللقطة دي، من الحاجات اللي بيبين مدى ارتباط الناس بيك".

وتابع مدير الكرة السابق في الأهلي: "اللقطة الثانية، يوسف ابني كان عنده ماتش، الثلاثاء الماضي، وكنت في جَنازة ياسر الهواري، واحد من الناس اللي حبت الأهلي جدًا، ثم توجهت إلى النادي الأهلي وكان في ناس كبيرة في عمر والدتي، حضنوني بشكل عفوي وعبروا عن حبهم الشديد ليا، بعد معاملات كتير وخبرة كتيرة، اكتشفت ان الناس بتحب النادي، الأهلي بالنسبة لهم مش مكان بيتجمعوا فيه، الأهلي عايش فيهم، الأهلي عايش جواهم وليس العكس".