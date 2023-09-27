نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. سيد عبد الحفيظ عن إقالته من الأهلي: هذا هو الشيء الوحيد الذي أغضبني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن تفاصيل حول رحيله عن صفوف القلعة الحمراء في الموسم الحالي، بعد قرار لجنة التخطيط، وتعيين خالد بيبو بديلا له في هذا المنصب.

وكان عبد الحفيظ قد انضم مؤخرا، إلى قناة أبو ظبي الرياضية، لتحليل مباريات الدوري الأفريقي.

عبد الحفيظ يعلق عن رحيله من الأهلي

وأكد عبد الحفيظ عبر برنامج اللعيب مع مهيب عبد الهادي على قناة "MBC مصر:" رحيلي جاء بقرار من لجنة التخطيط كما هو المعروف داخل الهيكل التنظيمي في النادي الأهلي، وما أحزنني هو عدم إبلاغي بقرار رحيلي حتى لو قبلها بساعتين".

وتابع:" الأهلي يعمل وفق سيستم يسير على أي فرد سواء عليا أو لغيري، وشعرت برحيلي عن الفريق قبلها، حين تواجدت في صلاة الجمعة بموقف طريف أثناء الخطبة، وكنت انتظر في أي وقت هذا القرار ولن أحزن سوى عن عدم إبلاغي".

وأختتم:" احترم كل من اتخذ القرار وشئ طبيعي، ولن أبوح مطلقا بما حدث في جلسة رحيلي أبدا، تربيت في الأهلي منذ عام 1986، واتمني الخير لمن خلفني ومن سيخلفه".