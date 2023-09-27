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أحمد جودة - القاهرة - كشف عبد الله العبيدي، مدير تحرير صحيفة الكأس السعودية، حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الماضية حول وجود مفاوضات من أندية سعودية للتعاقد مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

حقيقة العروض السعودية للتعاقد مع كولر

وأكد عبد الله العبيدي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أعتقد أنه لا صحة لأي أنباء تشير إلى وجود مفاوضات من أندية سعودية مع السويسري مارسيل كولر".

وتابع: "الدوري السعودي وصل للعالمية، والجماهير تتابعه أول بأول، وأعتقد أن الفترة الأخيرة العديد يربط اسمه بالدوري السعودي".

وجاء اهتمام الأندية السعودية بالتعاقد مع مارسيل كولر، خاصة بعد النجاح الذي حققه مع النادي الأهلي على مدار الفترة الماضية.