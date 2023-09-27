نبأ سار لجماهير الأهلي قبل أولى مواجهات كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عاشقي ومحبي النادي الأهلي في شتى بقاع العالم، انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تقام هذا العام على ملاعب المملكة العربية السعودية.

ويشارك النادي الأهلي بصفته بطل إفريقيا الموسم الماضي، والذي من المفترض أن يواجه الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، في المواجهة الافتتاحية من البطولة.

نبأ سار لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن النادي الأهلي استلم عدد 2500 تذكرة لأولى مباريات الفريق في كأس العالم للأندية التي ستقام في السعودية، خلال ديسمبر المقبل.

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ا إدارة لأهلي نجحت في الحصول على التذاكر بعد دفع قيمتها بالفعل، من أجل توزيعها على جماهيره، قبل أول مباراة التي ستجمع الفريق بالفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي".