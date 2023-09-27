نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بعد انسحابه من الانتخابات".. منصب لجديد لعبد الله جورج داخل الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم عبد الله جورج أمس في بيان رسمي، ببيان يفيد به انسحابه من خوض منافسات انتخابات الفارس الأبيض في العام الجاري، وتغليب مصلحة النادي على المصلحة الشخصية والوقوف سندا لقائمة حسين لبيب.

منصب جديد لعبد الله جورج داخل الزمالك

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك ارتياح داخل قائمة حسين لبيب في انتخابات نادي الزمالك، بعد انسحاب عبدالله جورج، من السابق الانتخابي.

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " عبد الله جورج له شعبية كبيرة داخل الزمالك، وكانت نسبة فوزة أكبر من خسارته، وبالتالي ارتياح القائمة يأتي للرغبة في النجاح سويًا".

وأختتم أمير هشام: " عبد الله جورج سيتم الاستعانة به في أحد المناصب بعد نجاح قائمة لبيب، حيث سيشغل منصب مستشارًا لمجلس الإدارة، بعد إعلاء مصلحة النادي على مصلحته الشخصية".