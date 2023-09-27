نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف قالها محمود الخطيب؟ عبد الحفيظ يرد بقوة (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على كيفية إبلاغه بقرار لجنة التخطيط بالرحيل رسميًا عن النادي الأهلي، بكلمات من محمود الخطيب رئيس النادي.

كيف تم إبلاغ سيد عبد الحفيظ بقرار رحيله؟

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “اللعيب” الذي يذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”: “تم إبلاغي بالقرار من قبل محمود الخطيب رئيس النادي، لن أتحدث عن تفاصيل الجلسة التي عقدتها مع بيبو ولجنة التخطيط”.

وأضاف: “كانت الجلسة يوم الجمعة 4 أغسطس، عقب مباراة المصري البورسعيدي، والقرار في الأصل صدر من لجنة التخطيط”.

واستقر الأهلي على تعيين خالد بيبو مديرًا للكرة بالقلعة الحمراء خلفًا لسيد عبد الحفيظ، الذي قضى أكثر من 12 عامًا في منصب مدير الكرة.