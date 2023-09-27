نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار الغرفة المغلقة.. سيد عبد الحفيظ يرد بالإمام الشافعي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، بمقولة للإمام الشافعي رحمه الله، للرد على ما حدث في الغرف المغلقة وطريقة إبلاغه بالرحيل عن القلعة الحمراء.

ماذا قال سيد عبد الحفيظ؟

وأجاب سيد عبد الحفيظ خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة “إم بي سي مصر” مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، عند سؤاله ماذا قال له محمود الخطيب رئيس الأهلي؟ لإبلاغه بقرار رحيله عن منصب مدير الكرة رسميًا، حيث قال: “الإمام الشافعي لخص الأمر عندما قال لا خير في خليل يخون خله، وويلقاه بعد المودة بالجفا، ويظهر سرًا كان أمس قد خفا”.

وأضاف: “لا يجوز الحديث عن ما حدث في الغرف المغلقة، وما لم أكن أستطيع قوله عندما كنت مديرًا للكرة بالنادي الأهلي، لن أستطيع قوله الآن، والعكس صحيح”.

واختتم حديثه: “لن أنقل حديث جرى في جلسة مع لجنة التخطيط ورئيس النادي، (حتى لو هموت)، الأمر انتهى".