مصعب العدوي يتوج بلقب البطولة السنوية المفتوحة للبولينج

بعد منافسة مثيرة

توج اللاعب مصعب العدوي بلقب البطولة السنوية المفتوحة للبولينج التي اختتمت منافساتها ليلة امس الاول على صالة مركز السيب للبولينج بعد منافسة مثيرة شهدتها هذه البطولة وخاصة في الجولة الاخيرة حيث يأتي تنظيم هذه البطولة من قبل اللجنة العمانية للبولينج وبدعم من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ورعى ختام البطولة خلفان الريامي المدير المالي بالشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

وشهدت الجولة الختامية خوض جميع اللاعبين المتأهلين الى الدور الاخير اربعة اشواط اتسمت بالاثارة والتنافس بين اللاعبين حتى اللحظات الاخيرة وفي نهاية البطولة تم تكريم اصحاب المراكز الاولى في البطولة الرئيسية وتكريم اصحاب المراكز الاولى في بطولة الرديف من قبل راعي المناسبة وبحضور موسى الميمني عضو مجلس ادارة اللجنة.

وجاءت نتائج الفائزين في البطولة الرئيسية بحصول اللاعب مصعب العدوي على المركز الاول بعد ان جمع 797 نقطة واحتل المركز الثاني اللاعب سلطان الجابري برصيد 795 وجاء في المركز الثالث المخضرم اللاعب محمد الهاشمي برصيد 745 نقطة واحتل المركز الرابع حمود العامري برصيد 743 نقطة وجاء في المركز الخامس اللاعب خالد بن عيسى برصيد 711 نقطة واحتل المركز السادس موسى الميمني برصيد 710 نقطة وجاء سابعا اللاعب صلاح اليوسفي 701 نقطة وفي المركز الثامن جاء اللاعب حسن الخروصي برصيد 681 نقطة واحتل المركز التاسع علي المغيبي برصيد 669 نقطة واحتل المركز العاشر اللاعب محمود الحديدي برصيد 654 نقطة وفي المركز الحادي عشر فايز الحديدي برصيد 635 نقطة وفي المركز الثاني عشر يوسف البلوشي برصيد 601 نقطة.

وفي مسابقة الرديف جاء في المركز الاول اللاعب احمد الجابري بعد ان جمع في الاشواط الثلاثة 605 نقطة وجاء ثانيا اللاعب صلاح الريامي برصيد 604 نقطة وفي المركز الثالث عبدالله الزرافي برصيد 589 نقطة وفي المركز الرابع اللاعب بدر المحرمي برصيد 578 وفي المركز الخامس غالب البوسعيدي برصيد 561 نقطة وفي المركز السادس طلال الدلهمي برصيد 536 نقطة وفي المركز السابع عزيز البريكي برصيد 527 نقطة وفي المركز الثامن اللاعب غانم الهنائي برصيد 535 نقطة وفي المركز التاسع اللاعبة في الجرداني برصيد 510 نقطة وفي المركز العاشر اللاعب حسن العزري.

واعرب اللاعب مصعب العودي على سعادته بحصوله على المركز الاول لهذه البطولة وقدم شكره للجنة العمانية للبولينج والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على الدعم والرعاية واشار بان المستوى الفني كان جيد في هذه البطولة واستفدنا من هذه المشاركة قبل التوجه للمشاركة في بطولة العالم القادمة بالكويت ومثل هذه البطولات تحفيز من تقديم الافضل في المشاركات القادمة.

وقال محمد الهاشمي صاحب المركز الثالث في البطولة بان المشاركة كانت جيدة في منافسات هذه النسخة من حيث عدد المشاركين وكذلك المستوى التنافسي وقدم الجميع مستوى جيد ونتمنى الاستمرارية لمثل هذه البطولات التي تطور مستوى مستوى اللاعبين وتقديم الافضل ونبارك للجميع على نجاح هذه البطولة.