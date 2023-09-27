ريال مدريد يفوز بثنائية بيضاء على بالماس

ريال مدريد يفوز بثنائية بيضاء على بالماساستعاد ريال مدريد توازنه بالفوز بنتيجة (2-0) خلال مواجهة لاس بالماس، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

وسجل أهداف ريال مدريد في المباراة، إبراهيم دياز في الدقيقة (45+2)، وخوسيلو في الدقيقة 54.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، خلف المتصدر جيرونا بنقطة وحيدة، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند 5 نقاط في المركز السابع عشر.

بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، حيث صوب رودريجو كرة داخل المنطقة، تألق الحارس ألفارو فاليس في التصدي لها في الدقيقة 6.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة للاس بالماس، انبرى لتنفيذها كوكو في الدقيقة 18، لكنه صوب بقوة زائدة بعيدا عن مرمى الميرنجي.

ومرر روديجر كرة عرضية داخل المنطقة، وصلت لخوسيلو الذي استلم وسدد لكن الحارس حولها إلى الركنية في الدقيقة 20.

وصوب ميندي كرة مقوسة من داخل منطقة الجزاء، مرت أعلى العارضة الأفقية في الدقيقة 28.

وأهدر ناتشو فرصة تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 32، إذ تلقى تمريرة من خوسيلو داخل المنقطة، وسدد بوجه القدم الخارجي برعونة شديدة ليتصدى الحارس لتسديدته.

وتعرض الدولي النمساوي دافيد ألابا للإصابة في الدقيقة 40، ولم يستطع استكمال المباراة، ولذلك قرر أنشيلوتي الدفع بلوكاس فاسكيز بدلا منه.

ونجح إبراهيم دياز في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 47، إذ تلقى تمريرة عرضية من لوكاس فاسكيز من الطرف الأيمن، واستلم وسدد على يمين الحارس الذي اكتفى بالمشاهدة فقط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح خوسيلو في إضافة الهدف الثاني لريال مدريد، إذ مرر له رودريجو كرة عرضية من الطرف الأيسر، ليرتقي ويسدد بالرأس أقصى يسار الحارس في الدقيقة 54.

وانطلق كيريان رودريجيز لاعب لاس بالماس وصوب كرة قوية، مرت أعلى مرمى كيبا، في الدقيقة 63.

وكاد رودريجو أن يضيف الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 73، إذ تبادل الكرة مع فاسكيز وسدد على المرمى مستغلا تقدم الحارس، لكن المدافع جوليان أراوخو شتتها بعيدا.

وصوب تشواميني كرة أرضية زاحفة، مرت بجانب القائم في الدقيقة 76.

واستمر ضغط وسيطرة ريال مدريد على المباراة، ليضمن الميرنجي الانتصار، واستعادة التوازن بعد الخسارة في الجولة الماضية ضد أتلتيكو مدريد في الديربي.