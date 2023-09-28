سيمويني يستقر على تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر سيمويني أليجري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، على التشكيل الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام نظيره أوساسونا، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني للموسم الجديد 2023-24.

ويستضيف ملعب "أل سادار" أحداث مباراة الفريق الكروي الأول بنادي أتلتيكو مدريد ضد نظيره أوساسونا، ضمن منافسات بطولة الليجا.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

تقرر أن تقام أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة أوساسونا

حراسة المرمي: أوبلاك

خط الدفاع: فيتسل، مولينا، سافيتش، لينو، هيرموسو

خط الوسط: باريوس، ساؤول، ماركوس يورينتي

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ألفارو موراتا

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد اوساسونا

تنقل أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ضد اوساسونا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحديدا عبر قناة beIN Sports HD 3.