نجم الأهلي السابق: الزمالك قادر على إقصاء أرتا سولار

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أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد معوض، نجم الأهلي السابق، أن الزمالك قادر على الفوز أمام أرتا سولار بـ ثلاثة أهداف أو أربعة.

سيد معوض: الزمالك قادر على إقصاء أرتا سولار

وأوضح أنه سبق وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل انتقاله إلى النادي الأهلي، وعاد بعد وقت قياسي (5 أشهر)، لكن الدراسات الجديدة أثبتت أنه من الأفضل العودة بعد 8 أشهر، مشيرًا إلى أن تعرض نجله (عمر) للإصابة اختبار من الله، مؤكدا ثقته بأنه سيعود بشكل أفضل بعد تجاوز تلك الإصابة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "خلال الأسبوع المقبل سيتم تحديد مكان إجراء الجراحة الخاصة بالرباط الصليبي سواء داخل أو خارج مصر، وأشكر مسئولي نادي زد وعلى رأسهم هيثم عبدالعظيم وسيف زاهر على مساندتهم ودعمهم لي بعد علمهم بإصابة عمر ".

وأضاف: "فريق زد قام بضم عناصر جيدة وكلهم صغار في السن وهدفهم البقاء في أول موسم بالدوري، وأعتقد أنهم سيكملون في المسابقة خلال الموسم القادم، والنادي تعاقد مع عناصر مميزة وكلها لاعبين صغار في السن ولهم مستقبل كبير، بالإضافة لوجود لاعب مثل محمد سمير الذي ساهم في الصعود معهم للممتاز".

وتطرق معوض للحديث عن لقاء الإياب بين الأهلي وسان جورج، وقال: "أي لاعب في القائمة سيخوض تلك المباراة فسيساهم في الفوز، والمباراة سهلة بالنسبة للأهلي، لأن المنافس متواضع ولاعبيه يتحركون بشكل خاطئ".

وأضاف: "الزمالك سيواجه أرتا سولار وهو فريق قليل، والفريق الابيض قادر على الفوز بـ ثلاثة أهداف أو أربعة، وأوسوريو لديه أخطاء كثيرة وهو سبب ضياع الفوز في لقاء بيراميدز بعدما قام بعدة تغييرات خاطئة".

وزاد: "بيراميدز أيضا اقترب من الصعود على حساب الجيش الرواندي، وفيوتشر يمر بمرحلة جيدة بعد فوزه بـ6 نقاط في بداية الدوري وقريب من الصعود على حساب سينجيدا".

وأكد معوض: "الجالية المصرية في السعودية كبيرة للغاية، وبالتأكيد سيحظى الأهلي بدعم كبير في كأس العالم للأندية، وأرى أن الجمهور سيحضر بكثافة ويدعم الفريق في مواجهة اتحاد جدة (حال صعوده)، وهم فريقين كبار ولديهم لاعبين مميزين وجماهيرية كبيرة، والأهم هو حالة الفريقين في التوقيت الذي سيخوض فيه البطولة، وبالتأكيد هناك فارق بين بنزيما في ريال مدريد واتحاد جدة، وأي نادٍ سيواجه مانشستر سيتي سيواجه صعوبات كبيرة بكل تأكيد".

وأتم: "المباراة ستكون تحدٍ كبير بين الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي".