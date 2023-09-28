نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل روما المتوقع لمباراة جنوى في بطولة الدوري الايطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية مباراة جنوى وروما في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

خسر جنوى من ليتشي بهدف نظيف في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي بينما تعادل روما من تورينو بهدف لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل جنوى المركز السادس عشر برصيد ٤ نقاط في جدول الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بينما يحتل روما المركز الثالث عشر برصيد ٥ نقاط.

موقف جنوى وروما في جدول الدوري الإيطالي

عاد جنوى رسميا إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في إيطاليا عقب فوزه على أسكولي بهدفين مقابل هدف. ورفع جنوى رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني ليرافق فروسينوني صاحب الصدارة برصيد 74 نقطة في رحلة العودة لدوري الدرجة الأولى.

في حين احتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد ٦٣ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ١٨ مباراة وتعادل في ٩ مباريات وخسر ١١ مباراة.

موعد مباراة جنوى وروما في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة جنوى وروما يوم الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ على ملعب لويجي فيراريس معقل جنوى وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل روما المتوقع ضد جنوى

ومن المتوقع أن يخوض روما اللقاء بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمي: روي باتريسيو

في خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني ودييجو لورينتي وإيفان نديكا

في خط الوسط: راسموس كريستنسن وريناتو سانشيز ولياندرو باريديس وبريان كريستانتي وليوناردو سبينازولا.

في خط الهجوم: روميلو لوكاكو وباولو ديبالا