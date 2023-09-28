نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشكل مفتوح.. القنوات الناقلة لمباراة روما ضد جنوى اليوم الخميس 28\9\2023 في الكالتشيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية عن موعد مباراة جنوى وروما في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

موقف جنوى وروما في جدول الدوري الإيطالي

عاد جنوى رسميا إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في إيطاليا عقب فوزه على أسكولي بهدفين مقابل هدف. ورفع جنوى رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني ليرافق فروسينوني صاحب الصدارة برصيد 74 نقطة في رحلة العودة لدوري الدرجة الأولى.

في حين احتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد ٦٣ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ١٨ مباراة وتعادل في ٩ مباريات وخسر ١١ مباراة.

خسر جنوى من ليتشي بهدف نظيف في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي بينما تعادل روما من تورينو بهدف لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل جنوى المركز السادس عشر برصيد ٤ نقاط في جدول الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بينما يحتل روما المركز الثالث عشر برصيد ٥ نقاط.

موعد مباراة جنوى وروما في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة جنوى وروما يوم الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ على ملعب لويجي فيراريس معقل جنوى وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تذاع أحداث مباراة روما ضد تورينو عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

* تردد قناة ابو ظبي الرياضية عبر النايل سات:

أسم القناة: AD Sports 1 HD.

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

* تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر عرب سات:

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.