عاجل.. مفاجآة مدوية بشأن غرامة كهربا للزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - فجّر الإعلامي خالد الغندور مفاجأة بشأن أزمة اللاعب محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نادي الزمالك، والتي كانت بمثابة صدمة كبيرة لجماهير المارد الأحمر في كل مكان.

مفاجآة مدوية بشأن غرامة كهربا للزمالك

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:٠ الزمالك رفض التقسيط واللاعب مهدد بالإيقاف خالد الغندور يكشف آخر مستجدات قضية محمود عبدالمنعم كهربا ".

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، لخوض منافسات مواجهة نارية أمام فريق سانت جورج، وذلك ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لنسخة 2023.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبلة، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت الاسبوع الماضي، انتهت بفوز ثمين لكتيبة المارد الأحمر، بثلاثية نظيفة دون رد، على ملعب استاد القاهرة الدولي.