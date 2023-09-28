نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة استضافة مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا 2027 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجدل حول تقدم الاتحاد المصري، بطلب رسمي لاستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا لنسخة 2027، وذلك من خلال تصريحات صحفية أطلقها باتريس موتسيبي صباح اليوم.

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وأكد موتسيبي في تصريحاته، أن مصر لم تتقدم بأي طلب من أجل استضافة البطولة، وأنه من المقرر أن يتم إسنادها للملف المشترك لدول كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وأشار أن نسخة كأس أمم إفريقيا 2025، سيتم استضافتها من قبل المغرب، بعد انسحاب الأربعة دول "الجزائر وبنين- ونيجيريا وزامبيا"، وذلك بعد أن تم استبعاد غينيا أيضًا لعدم جاهزيتها.

والجدير بالذكر أن دولة المغرب كانت المرشحة بقوة لاستضافة هذا الحدث الكبير، وهذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها المغرب الحدث الرياضي الأكثر شعبية في إفريقيا، بعد نحو 4 عقود من المرة السابقة عام 1988.