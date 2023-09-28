نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-9-2023 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "الفجر الرياضي "، في بعض السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-9-2023 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس

غرناطة ضد ريال بيتيس.. عند تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

سيلتا فيجو ضد ألافيس.. عند تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أوساسونا ضد أتلتيكو مدريد.. عند تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع bein sports.