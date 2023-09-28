نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سان جورج الإثيوبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة نظيره فريق سان جورج الإثيوبي، مساء الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023/2024.

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي ونظيره الإثيوبي بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، أحرز خلالها حسين الشحات هدفين كما سجل أحمد عبدالقادر الهدف الثالث.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سان جورج الإثيوبي

ومن المقرر أن تقام أحداث المارد الأحمر ضد سان جورج يوم الجمعة المقبل الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة ضد سان جورج الإثيوبي

ويمكنكم متابعة المباراة بين الفريقين عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة On Time Sport 1.

معلق مباراة الأهلي القادمة ضد سان جورج الإثيوبي

وأسندت شبكة قنوات أون تايم سبورتس مهمة التعليق على مجريات مباراة الأهلي وسان جورج، إلى المعلق الشهير "أيمن الكاشف".