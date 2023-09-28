نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الليجا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره إشبيلية مساء الجمعة المقبلة 29 سبتمبر 2023 على ملعب "مونتجويك الأولمبي"، وذلك في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل البلوجرانا المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة، بعد الفوز في خمسة لقاءات والتعادل في مباراتين، فيما يحتل فريق إشبيلية المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وخسارة ثلاث مباريات.

موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

تبدأ أحداث مباراة برشلونة وإشبيلية يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة برشلونة ضد إشبيلية مساء الجمعة المقبلة، عبر قنواتها المشفرة.